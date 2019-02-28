Г. Иванов: переживаю за все российские команды, но больше нравится «Краснодар»

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» выйти в 1/4 финала Лиги Европы. «Зенит» в 1/8 финала сыграет с «Вильярреалом», «Краснодар» — с «Валенсией». Также Иванов признался в симпатии к «Краснодару».

«Переживаю за все наши команды. Больше мне нравится «Краснодар», всегда слежу за ними. Знаю, как они начинали, буквально с первых дней как всё происходило. Сейчас у них прекрасная академия, великолепный тренерский штаб. Вы спрашивали про философию клуба — у них она есть, они хотят, чтобы их ребята играли.

За все наши клубы переживаю, которые выступают в еврокубках и готовы принести очки в копилку российских команд, чтобы их было больше представлено в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Шансы пройти дальше? Почему нет? «Зенит» и «Краснодар» укомплектованы качественными футболистами. Там играет половина сборной России. Всё может быть. Это футбол, и всё возможно. А «Краснодар» показывает очень классную и зрелищную игру. Посмотрите, в Германии они ни в чём не уступали и даже во многом превосходили хозяев. Да, не выиграли, сыграли 1:1, но у них были моменты, они шли в атаку и не отсиживались в обороне, показывали футбол, который нравится болельщикам. Думаю, эти испанские клубы не такие гранды, но хорошие команды. Будем смотреть, будем болеть за наших», — приводит слова Иванова «Накануне.ру».