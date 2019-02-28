Главный тренер «Оренбурга»: жене звонят анонимы и просят меня покинуть клуб

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал публикацию скриншотов переписки функционеров Тимура Гурцкая и Марко Трабукки. В переписке, попавшей в распоряжение «Чемпионата», Гурцкая резко осуждает голкипера «Оренбурга» Александра Довбню, раскритиковавшего решение руководства клуба назначить Трабукки советником президента «Оренбурга». Также Гурцкая призывает Трабукки повлиять на Федотова.

«А я здесь при чём? Мы договорились с президентом не отвечать на провокации. Что это за переписка, мне вообще это мало интересно. И так уже странные звонки поступают: набирают супруге, говорят, что мы не берём чьих-то игроков, и предлагают мне покинуть пост. Совсем обнаглели. Не знаю, откуда ноги растут. Обращайтесь в пресс-службу, я на возню не отвлекаюсь, а отдаю силы команде», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».