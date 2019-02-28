Стерлинг: в «Ливерпуле» чувствовал больше давления, чем в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг считает, что его команда способна выдержать давление и стать чемпионом английской Премьер-лиги в этом сезоне.

«В «Ливерпуле» я чувствовал больше давления, чем в «Манчестер Сити», если говорить о днях матчей и болельщиках. Понемногу они догоняют нас. Мы контролировали ситуацию, и у нас была возможность довести дело до конца, но мы этого не сделали.

Мы полностью сосредоточены на каждой встрече, пытаемся выиграть все матчи. Это совершенно другой сценарий по сравнению с прошлым сезоном. Тогда мы чувствовали себя намного комфортнее в этот период», — приводит слова Стерлинга Sky Sports.

«Ливерпуль», набрав 69 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Манчестер Сити» (68) — на втором месте.

Рахим выступал за «Ливерпуль» с 2012 по 2015 год.