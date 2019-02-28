На всех матчах 26-го тура Серии А почтят память Астори

Во время всех игр 26-го тура итальянской Серии А состоятся мероприятия памяти бывшего капитана «Фиорентины» Давиде Астори, скончавшегося год назад. На 13-й минуте каждого матча тура на табло будет выведена фотография Астори, сообщает Football-Italia со ссылкой на пресс-службу Серии А.

Дикторы предложат болельщикам аплодисментами почтить память Астори. Фотография игрока будет находиться на табло в течение 13 секунд. При этом матчи останавливаться не будут.

31-летний футболист скончался в ночь на 4 марта в Удине в преддверии матча «Фиорентины» с «Удинезе». Впоследствии было открыто уголовное дело. Точная причина смерти футболиста до сих пор неизвестна. В непредумышленном убийстве Астори подозревают двух врачей.