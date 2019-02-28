Представитель хавбека «Оренбурга» Самошникова обвинил Трабукки в вымогательстве

Представитель футболиста Ильи Самошникова Евгений Моисеев сообщил, что обратился в Российский футбольный союз (РФС) и Российскую Премьер-Лигу (РПЛ) в связи с ситуацией с контрактом его клиента. Футболист, перешедший в «Оренбург» из «Шинника» в январе, не был заявлен на сезон новым клубом.

«В начале года со мной связались руководители «Оренбурга» с предложением о переходе Ильи в их команду. Были и другие предложения, но клуб был настойчивым, проявлял большую заинтересованность в услугах футболиста. Около месяца мы обсуждали условия контракта, и 30 января «Оренбург» направил в «Шинник» официальное письмо о заинтересованности в трансфере Самошникова. 6 февраля клубы подписали трансферный контракт.

А уже 11 февраля Илья подписал личный контракт с «Оренбургом», и бумаги были отправлены в клуб. Футболист отправился на сборы с командой. В последующие дни подписанный контракт со стороны клуба нам не предоставляли, хотя мы обращались к ним несколько раз. В итоге трансферное окно закрылось, а ответа от «Оренбурга» мы не увидели.

Самое интересное – дальше. После матча „Оренбурга“ с юрмальским „Спартаком“ к Илье подошёл селекционер российской команды Марко Трабукки и сделал ему предложение, от которого не стоит отказываться, чтобы не остаться вне команды. Также игроку пообещали светлое будущее. 22 февраля, в последний день трансферного окна, Илья не получил информации от клуба о включении в заявку на сезон. Впрочем, он не включён в неё и по настоящее время.

В связи с этим 22 февраля мы направили официальное обращение в РПЛ с просьбой разобраться в ситуации, почему игрок оказался без контракта и вне заявки на сезон. Помимо этого мы обратились к президенту РФС Александру Дюкову. Надеемся, что руководители российского футбола разберутся в этой истории. Хочется отметить, что ситуация выглядит вопиющей, такого раньше не было в нашем футболе. Надеемся, в итоге всё разрешится. Спасибо «Шиннику», который готов пригласить Илью обратно», — цитирует Моисеева «Р-Спорт».