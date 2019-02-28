Альба: Винисиус — фантастический игрок, но не стал бы сравнивать его с Месси

Защитник «Барселоны» Жорди Альба после ответного матча 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом» (3:0) выделил в составе соперника форварда Винисиуса Жуниора.

«После матча мы сравниваем Винисиуса с Месси — лучшим игроком в мире. Чёрт возьми, Винисиус — фантастический игрок. Раньше я ничего не говорил про него. Нужно быть честным по отношению к нему.

Уверен, Винисиус многое даёт «Реалу», несмотря на юный возраст. Проявить себя в большом клубе сложно, но этот парень в 18 лет создаёт столько шансов и блистает в каждой игре. Но я не стал бы сравнивать его с Месси. Такие сравнения не идут на пользу никому», — цитирует Альбу AS.

В матче с «Барселоной» Винисиус стал лидером в составе обеих команд по количеству удачных обводок (7).