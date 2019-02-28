Роналду возобновил тренировки в общей группе «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду провёл сегодняшнюю тренировку команды в обычном режиме, сообщает пресс-служба туринского клуба.

В выездном матче 25-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» (1:0) Роналду получил повреждения голеностопа. 34-летний португалец занимался индивидуально на предыдущей тренировке «Ювентуса», но уже сегодня, 28 февраля, вернулся в общую группу.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Криштиану не поможет клубу из Турина в гостевой встрече 26-го тура чемпионата Италии с «Наполи», которая состоится 3 марта.

В нынешнем сезоне Серии А Роналду забил 19 голов и отдал 8 результативных передач в 25 матчах.

«Ювентус», набрав 69 очков, возглавляет турнирную таблицу итальянского первенства.