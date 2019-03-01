Жоржиньо установил необычный рекорд по количеству передач в АПЛ

Полузащитник «Челси» Жоржиньо установил новый рекорд английской Премьер-лиги по количеству передач среди игроков, не сделавших ни одного результативного паса в сезоне.После матча 28-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0) Жоржиньо в нынешнем сезоне сделал 2332 передачи. Ни один из этих пасов в итоге так и не стал результативным.

Предыдущий рекорд АПЛ принадлежал хавбеку Леону Бриттону. Во время сезона 2011/2012 он выполнил чуть менее 2230 передач. Третье место занимает Барри Фергюсон. В сезоне 2009/2010 он выполнил 2168 передач в составе «Бирмингема».

После победы над «Тоттенхэмом» «Челси» набрал 53 очка в 27 турах. Лондонский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от идущего четвёртым «Арсенала» на три балла. «Тоттенхэм» с 60 очками в 28 турах расположился на третьем месте. Отметим, что «Тоттенхэм» потерпел второе поражение подряд. В предыдущем туре лондонцы уступили «Бёрнли».