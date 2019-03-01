Гендир «Рубина»: Карадениз поступил некрасиво, потребовав проценты за просрочку

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о задолженности перед бывшим полузащитником команды Гёкденизом Караденизом.

«Конечно, ситуация с долгами по контрактам игроков заметно улучшилась. Вот только недавний любимец казанской публики турецкий полузащитник Гёкдениз Карадениз неприятно удивил. Мы не просим его отказаться от долгов, мы их непременно выплатим, а он, далеко небедный человек, ещё и проценты за просрочку по долгам с нас требует. Сколько лет играл у нас… Это некрасиво и непорядочно. Говорил, что Казань навечно в его сердце, 10 лет у нас отыграл, обласканный властью и болельщиками, а сейчас проценты по задолженностям требует.

Вот другой пример. Сесар Навас расторг контракт, устал испанец: не могу больше играть, говорит, левая нога беспокоит. Давайте, если вам реально тяжело, говорит, не платите мне последние долги по зарплате, оставьте их в клубе. Вот это человек, вот это поступок! Всегда уважал и уважаю его. Такой поступок ещё раз говорит о его порядочности. Спасибо большое, говорю, ты заканчиваешь карьеру, мы тебе обязательно всё отдадим, но не сразу, думай о семье, о будущем. За счёт твоей зарплаты мы всё равно богаче не станем. Вот показатель», — цитирует Сайманова Sntat.ru.