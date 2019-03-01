Ковач – о Рафинье: никому не позволено в открытой форме критиковать тренера

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач отреагировал на критические слова полузащитника мюнхенцев Рафиньи о недостатке игрового времени.

«Никто не имеет права быть выше клуба. Никому не позволено в открытой форме критиковать тренера. Я понимаю, что бывает разочарование, когда ты мало играешь. Бывает, что на эмоциях ты что-то говоришь, а на следующий день жалеешь об этом. Мы поговорили с Рафиньей, и он в присутствии команды извинился за свои слова», — цитирует главного тренера Kicker.

Рафинья выступает за «Баварию» с 2011 года. За семь лет в составе мюнхенцев 33-летний бразилец завоевал 15 трофеев, среди которых шесть титулов чемпиона Германии, по три Кубка и Суперкубка страны и один Кубок Лиги чемпионов.