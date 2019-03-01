Робертсон: для меня ван Дейк – лучший центральный защитник в мире

Защитник «Ливерпуля» и капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон, считает, что Вирджил ван Дейк заслуживает звания лучшего игрока сезона в АПЛ.

«Если бы сезон закончился сегодня, я бы лично вручил ему этот приз. Впереди ещё десять матчей, может выстрелить кто-нибудь из другой команды, но, считаю, Вирджил может вывести свою игру даже на более высокий уровень. Всегда приятно получать награды в конце сезона, уверен, что ван Дейк будет в гонке. Если не победит, то точно будет близок к этому.

Для меня он является лучшим центральным защитником в мире прямо сейчас. К тому же он всё ещё достаточно молод, чтобы стать ещё сильнее», — цитирует Робертсона Sky Sports.

В текущем сезоне на счету ван Дейка 3 гола и 2 результативные передачи в 28 матчах АПЛ.