Тарханов: «Урал» сделает всё возможное, чтобы победить «Зенит»

Советник президента «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от встречи екатеринбуржцев с «Зенитом» в 18-м туре РПЛ.

«В прошлой игре с «Зенитом» мы были очень близки к тому, чтобы повести 2:0, и тогда матч мог бы сложиться совершенно по-другому. Сейчас сложно что-то прогнозировать – первый официальный матч после столь длительного перерыва всегда непредсказуем.

Судя по играм «Зенита» в Лиге Европы, можно сделать вывод, что питерцы хорошо готовы ко второй части сезона. Кроме того, они обладают отличным подбором игроков. Однако футболисты «Урала» постараются сделать всё возможное, чтобы победить и улучшить своё положение в таблице», — цитируют Тарханова «Известия».

«Зенит, набрав 34 очка, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, опережая на один балл «Краснодар». «Урал» (22) – девятый. Встреча пройдёт в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» завтра, 2 марта, и начнётся в 11:30 мск