СМИ: Сульшер — единственный кандидат для руководства «МЮ» на пост наставника

Уле-Гуннар Сульшер является единственным кандидатом для руководства «Манчестер Юнайтед» на должность постоянного главного тренера.

Изначально норвежский специалист, который пришёл в команду после увольнения Жозе Моуринью, рассматривался как временная фигура, однако удачный отрезок игры манкунианцев изменил ситуацию. Под руководством Сульшера «Манчестер Юнайтед» одержал 12 побед, дважды сыграл вничью и проиграл «ПСЖ» в Лиге Чемпионов.



Как сообщает ESPN, в клубе планируют назначить постоянного наставника лишь в конце сезона, однако в данный момент у руководства нет планов вступать в переговоры с кем-либо из других специалистов, кроме Сульшера. Функционеры «МЮ» очень довольны, как 46-летний специалист улучшил игру и атмосферу в раздевалке команды.

