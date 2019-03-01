«РБ Лейпциг» не отпустит Вернера в «Баварию» меньше чем за € 40 млн

«РБ Лейпциг» установил ценник на нападающего Тимо Вернера, в услугах которого заинтересована мюнхенская «Бавария».



Как сообщает Goal.com со ссылкой на Bild, руководство клуба намерено выручить с продажи футболиста не менее € 40 млн. При этом по возможности «Лейпциг» попытается увеличить эту сумму до € 60 млн.



Действующий контракт Вернера рассчитан до лета 2020 года, и клуб намерен продать его летом, чтобы избежать бесплатного ухода форварда из команды. Ранее сообщалось, что «Бавария» договорилась с игроком об условиях соглашения, что может оказать давление на «РБ Лейпциг». Вернером также интересуется «Ливерпуль».



В нынешнем сезоне 22-летний форвард провёл 21 матч в немецкой Бундеслиги, в которых отметился 11 голами и 2 результативными передачами.



«Бавария» согласовала контракты с Вернером и Лукасом Эрнандесом