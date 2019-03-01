Роша: я хорошо адаптирован к России и буду продолжать усердно работать

Нападающий «Спартака» Педро Роша рассказал, что футбол в России отличается от Бразилии своей интенсивностью.

«Я многому учусь, и это помогает в моём профессиональном развитии. Здесь интенсивность игры очень велика и требует от меня большего движения. Сейчас мы возобновляем сезон и нам нужны матчи, чтобы улучшить взаимопонимание.

Я хорошо адаптирован к России и буду продолжать усердно работать, чтобы эффективно использовать свои возможности в команде. Я уверен в себе и спокоен, потому что в этом сезоне у нас еще много матчей. У нас очень хорошая команда", — цитирует форварда Torcedores.

«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах московская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.



Соперником красно-белых в игре 18-го тура чемпионата России будет «Краснодар». Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 3 марта и начнётся в 19:00 мск.