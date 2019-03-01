Уилшир из-за травмы не сыграет в нынешнем сезоне

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Джек Уилшир из-за травмы голеностопа, полученного 1 декабря прошлого года в матче чемпионата Англии с «Ньюкасл Юнайтед», уже не сыграет в оставшихся матчах нынешнего сезона.

Хавбек уже дважды переносил операции и каждый раз, набирая форму, сталкивался с осложнениями. Как сообщает The Sun, точный диагноз и методика лечения на данный момент не определены, однако врачи уже готовятся объявить Уилширу, что в этом сезоне сыграть он не сможет.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Уилшир сыграл всего пять матчей (четыре — в основном составе) и сделал одну голевую передачу. Английский полузащитник перешёл в «Вест Хэм» минувшим летом из «Арсенала», воспитанником которого он является.