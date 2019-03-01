Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Райо Вальекано» — «Жирона». 1 марта. Смотреть оналайн
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Уилшир из-за травмы не сыграет в нынешнем сезоне

Уилшир из-за травмы не сыграет в нынешнем сезоне
Футбол / Англия

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Джек Уилшир из-за травмы голеностопа, полученного 1 декабря прошлого года в матче чемпионата Англии с «Ньюкасл Юнайтед», уже не сыграет в оставшихся матчах нынешнего сезона.

Хавбек уже дважды переносил операции и каждый раз, набирая форму, сталкивался с осложнениями. Как сообщает The Sun, точный диагноз и методика лечения на данный момент не определены, однако врачи уже готовятся объявить Уилширу, что в этом сезоне сыграть он не сможет.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Уилшир сыграл всего пять матчей (четыре — в основном составе) и сделал одну голевую передачу. Английский полузащитник перешёл в «Вест Хэм» минувшим летом из «Арсенала», воспитанником которого он является.

Уилшир может пропустить остаток сезона из-за травмы
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент