Маркаров: никто Сулейманова не переписывал, поверьте мне, глупый пиар какой-то

Александр Маркаров, директор РСДЮШОР-2, в которой нападающий Магомед-Шапи Сулейманов начинал заниматься футболом и откуда после перебрался в «Краснодар», прокомментировал информацию некоторых СМИ о том, что реальный возраст Сулейманова может составлять не 19 лет, а 23 года.

«Эти фейки давно уже распускаются. Он самый маленький был из всех и наиболее одарённый. А как иногда бывает в футболе? К наиболее одарённым проявляется зависть, то ли от других родителей, то ли ещё от кого. Он нормальный парень, родился в том году, какой сейчас у него и значится. Это всё болтовня. Это поднималось ещё лет 10 назад, муссировалось. Даже кто-то ездил сюда это проверять. У него и медицинская карта есть, и всё остальное.

Вспомните историю Месси. Он в своё время тоже играл в команде на три года старше, потому что был одарённый. Шапи не весь матч играл, а по 15-20 минут, но было интересно, что из него в итоге получится. Получился неплохой футболист, зачем ерунду снова обсуждать? Всё давно проверено-перепроверено уже, он по всем делам – своего года. Шапи был в экспериментальной группе, которую я набирал. Это было, по-моему, в 2004 году. Там были ребята 1997, 1999 года, даже 2000 года рождения был мальчик – сын Агаларова. Никто его не переписывал, поверьте мне. Глупый пиар какой-то", — сказал Маркаров в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Полине Куимовой и Максиму Пахомову.