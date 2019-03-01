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Уремович: в жизни не получал больших денег, проблемы «Рубина» меня не коснулись

Уремович: в жизни не получал больших денег, проблемы «Рубина» меня не коснулись
Футбол / РПЛ

Защитник «Рубина» Филип Уремович рассказал, как финансовые проблемы казанского клуба влияют на футболистов команды.

«Не могу говорить за всех, но если говорить обо мне, то мне 22 года, и в своей жизни я никогда не получал каких-то больших денег, поэтому финансовые проблемы клуба не коснулись меня так сильно. Да, было бы здорово получать всю зарплату вовремя, но для меня важнее быть в этом клубе и учиться у этого тренера, приносить пользу и играть. Могу сказать, что меня финансовые проблемы клуба не отпугивают и не являются какой-то помехой. Я здесь в первую очередь для того, чтобы играть в футбол и расти. Конечно, мы все хотим, чтобы ситуация в клубе была лучше, чтобы наши проблемы разрешились. Будем надеяться, что вскоре так и будет и всё будет хорошо», — цитирует Уремовича «Бизнес online».

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