Уремович: в жизни не получал больших денег, проблемы «Рубина» меня не коснулись

Защитник «Рубина» Филип Уремович рассказал, как финансовые проблемы казанского клуба влияют на футболистов команды.

«Не могу говорить за всех, но если говорить обо мне, то мне 22 года, и в своей жизни я никогда не получал каких-то больших денег, поэтому финансовые проблемы клуба не коснулись меня так сильно. Да, было бы здорово получать всю зарплату вовремя, но для меня важнее быть в этом клубе и учиться у этого тренера, приносить пользу и играть. Могу сказать, что меня финансовые проблемы клуба не отпугивают и не являются какой-то помехой. Я здесь в первую очередь для того, чтобы играть в футбол и расти. Конечно, мы все хотим, чтобы ситуация в клубе была лучше, чтобы наши проблемы разрешились. Будем надеяться, что вскоре так и будет и всё будет хорошо», — цитирует Уремовича «Бизнес online».