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Экс-полузащитник «Спартака» Хурадо перешёл в китайский клуб «Чанчунь Ятай»

Экс-полузащитник «Спартака» Хурадо перешёл в китайский клуб «Чанчунь Ятай»
Футбол / Прочие турниры

Бывший полузащитник московского «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо продолжит карьеру в китайской Суперлиге. Об этом он сообщил в своём «твиттере».

Новым клубом 32-летнего футболиста станет «Чанчунь Ятай», где его партнёрами будут экс-защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович и бывший нападающий «Уотфорда» Одион Игало. В завершившемся сезоне команда вылетела из Суперлиги Китая, финишировав на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице и уступив сразу двум конкурентам по дополнительным показателям.

Последним клубом Хурадо был «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, за который он выступал в 2018 году. Ранее он играл за «Реал», «Атлетико», «Мальорку», «Шальке-04», «Уотфорд» и «Эспаньол». В период с 2001 по 2009 год вызывался в сборные Испании различных возрастов.

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