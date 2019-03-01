Гус: у скаута молодёжного департамента «Анжи» были сомнения в возрасте Шапи

Йелле Гус, который в 2012 году работал с молодёжью «Анжи», рассказал, почему нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, ныне выступающий за «Краснодар», не смог пройти отбор в махачкалинской команде.

«У скаута молодёжного департамента были какие-то сомнения в его возрасте, а тогда у нас было очень строго с переписанными игроками — мы таких не брали. Доказательств никаких не было, просто интуиция, но рисковать мы всё же не стали. Но я рад, что он в итоге попал в «Краснодар», парень талантливый», — сказал Гус в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Полине Куимовой и Максиму Пахомову.



В нынешнем сезоне Сулейманов принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 5 голов и получил 2 жёлтые карточки.