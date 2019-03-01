Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Райо Вальекано» — «Жирона». 1 марта. Смотреть оналайн
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит» разгромил «Урал» в матче молодёжного первенства

«Зенит» разгромил «Урал» в матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ

Подошёл к концу матч 18-го тура молодёжного первенства России «Урал» – «Зенит». Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Сине-бело-голубые вышли вперёд на 31-й минуте – пенальти реализовал полузащитник Андрей Анисимов. Уже спустя три минуты «Зенит» удвоил преимущество благодаря точному удару хавбека Никиты Колдунова. Во втором тайме, на 63-й минуте, Анисимов получил возможность оформить дубль, однако на этот раз ему не удалось реализовать одиннадцатиметровый удар. На 90-й минуте нападающий гостей Роман Ногтев довёл счёт до разгромного.

«Зенит» после этой победы остался на третьем месте в турнирной таблице молодёжного первенства, сократив отставание от «Спартака» до двух очков. «Урал» — на 12-й строчке. С полной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 18-й тур
01 марта 2019, пятница. 10:00 МСК
Урал-мол.
Екатеринбург
0 : 3
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
0:1 – Анисимов – 31 (пен), 0:2 – Колдунов – 34, 0:3 – Ногтев – 90
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент