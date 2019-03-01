«Зенит» разгромил «Урал» в матче молодёжного первенства

Подошёл к концу матч 18-го тура молодёжного первенства России «Урал» – «Зенит». Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.



Сине-бело-голубые вышли вперёд на 31-й минуте – пенальти реализовал полузащитник Андрей Анисимов. Уже спустя три минуты «Зенит» удвоил преимущество благодаря точному удару хавбека Никиты Колдунова. Во втором тайме, на 63-й минуте, Анисимов получил возможность оформить дубль, однако на этот раз ему не удалось реализовать одиннадцатиметровый удар. На 90-й минуте нападающий гостей Роман Ногтев довёл счёт до разгромного.



«Зенит» после этой победы остался на третьем месте в турнирной таблице молодёжного первенства, сократив отставание от «Спартака» до двух очков. «Урал» — на 12-й строчке. С полной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».