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«Краснодар» призвал болельщиков легально покупать билеты на матч с «Валенсией»

«Краснодар» призвал болельщиков легально покупать билеты на матч с «Валенсией»
Футбол / Лига Европы

«Краснодар» опубликовал сообщение, в котором призвал болельщиков приобретать билеты на матч 1/8 финала Лиги Европы с «Валенсией» в соответствии со всеми правилами билетной программы клуба.

«Уважаемые болельщики! В связи с возникшим ажиотажем во время продажи билетов на матч «Краснодар» – «Валенсия» клуб предупреждает, что доступ на стадион будет производиться по удостоверению личности и с предъявлением карты болельщика.

В случае если билет не будет соответствовать карте болельщика или удостоверению личности, то билет будет изъят, карта заблокирована, а данный гражданин навсегда вносится в чёрный список и лишается возможности попасть на стадион ФК «Краснодар». Просим болельщиков быть внимательными и бдительными, приобретать билеты только легально (на официальном сайте клуба или в кассах), использовать их в соответствии со всеми правилами билетной программы», — говорится на официальном сайте «быков».

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