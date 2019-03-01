Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Райо Вальекано» — «Жирона». 1 марта. Смотреть оналайн
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ученики казанских школ смогут бесплатно посетить матч «Рубин» — «Локомотив»

Ученики казанских школ смогут бесплатно посетить матч «Рубин» — «Локомотив»
Футбол / Кубок России

6 марта в лицее № 110 города Казани при поддержке Российского футбольного союза, Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ, Министерства по делам молодёжи Республики Татарстан и футбольного клуба «Рубин» пройдёт «Урок футбола».

Как сообщили «Чемпионату», участие в мероприятии примут экс-капитан сборной России и директор РФС по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин, бывшие футболисты «Локомотива» Питер Одемвингие и Дмитрий Сенников, а также посол чемпионата мира—2018 Эльмира Калимуллина. Начало – в 11:30!

Сначала футболисты пообщаются со старшеклассниками в формате «вопрос — ответ», после чего состоится мастер-класс для младшей школы в спортивном зале.

В рамках «Урока футбола» по предварительным заявкам от школ вход для учащихся, их родителей и учителей на ответный матч 1/4 финала Кубка России между «Рубином» и «Локомотивом» будет бесплатным.

Ответный матч 1/4 финала Кубка России «Рубин» — «Локомотив» обслужит Иванов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент