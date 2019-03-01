Ученики казанских школ смогут бесплатно посетить матч «Рубин» — «Локомотив»

6 марта в лицее № 110 города Казани при поддержке Российского футбольного союза, Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ, Министерства по делам молодёжи Республики Татарстан и футбольного клуба «Рубин» пройдёт «Урок футбола».



Как сообщили «Чемпионату», участие в мероприятии примут экс-капитан сборной России и директор РФС по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин, бывшие футболисты «Локомотива» Питер Одемвингие и Дмитрий Сенников, а также посол чемпионата мира—2018 Эльмира Калимуллина. Начало – в 11:30!



Сначала футболисты пообщаются со старшеклассниками в формате «вопрос — ответ», после чего состоится мастер-класс для младшей школы в спортивном зале.



В рамках «Урока футбола» по предварительным заявкам от школ вход для учащихся, их родителей и учителей на ответный матч 1/4 финала Кубка России между «Рубином» и «Локомотивом» будет бесплатным.

Ответный матч 1/4 финала Кубка России «Рубин» — «Локомотив» обслужит Иванов