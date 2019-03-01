Бавин: с «Зенитом» ждёт силовая игра с обилием единоборств

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин, ранее выступавший за «Зенит-2», рассказал о готовности своей команды к возобновлению сезона и поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча состоится 2 марта.

«Думаю, физические кондиции выходят на хороший уровень, психологически тоже готовы отлично. Смотришь европейские чемпионаты и ловишь себя на мысли: скорей бы на поле! Мы делаем всё от нас зависящее, чтобы мощно провести вторую часть чемпионата и показать максимально высокий результат. Словом, с нетерпением ждём официальных игр.

В силу погодных условий и раннего начала сезона нас, скорее всего, ждёт силовая игра с обилием единоборств. В первой после зимней паузы домашней игре мы проявим повышенный настрой и отдадим все силы, чтобы порадовать своих болельщиков. Всё остальное рассудит игра", — цитирует Бавина Bobsoccer.