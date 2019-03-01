Азмун: не знаю, откуда пошло сравнение с Месси, ничем ведь на него не похож

Новичок «Зенита» нападающий Сердар Азмун ответил на вопрос, правда ли, что на родине его называют «иранский Месси».

«Не знаю, откуда это пошло. Ничем ведь на него не похож. В родном городе (Гомбеде-Кавус) меня с детства все знают, поэтому относятся более-менее спокойно. А в других местах, конечно, подходят. Но я не могу сказать, что это каким-то образом беспокоит или доставляет дискомфорт. Понимаю, что меня любят, и это приятно», — цитирует иранского футболиста «Матч ТВ».

За пять с половиной сезонов в России нападающий принял участие в 154 матчах, в которых забил 42 гола. Кроме того, на счету Азмуна 46 игр и 28 голов в составе сборной Ирана. Соглашение сине-бело-голубых с Азмуном рассчитано на 3,5 года.