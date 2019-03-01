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Азмун: не знаю, откуда пошло сравнение с Месси, ничем ведь на него не похож

Азмун: не знаю, откуда пошло сравнение с Месси, ничем ведь на него не похож
Футбол / РПЛ

Новичок «Зенита» нападающий Сердар Азмун ответил на вопрос, правда ли, что на родине его называют «иранский Месси».

«Не знаю, откуда это пошло. Ничем ведь на него не похож. В родном городе (Гомбеде-Кавус) меня с детства все знают, поэтому относятся более-менее спокойно. А в других местах, конечно, подходят. Но я не могу сказать, что это каким-то образом беспокоит или доставляет дискомфорт. Понимаю, что меня любят, и это приятно», — цитирует иранского футболиста «Матч ТВ».

За пять с половиной сезонов в России нападающий принял участие в 154 матчах, в которых забил 42 гола. Кроме того, на счету Азмуна 46 игр и 28 голов в составе сборной Ирана. Соглашение сине-бело-голубых с Азмуном рассчитано на 3,5 года.

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