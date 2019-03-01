Семак: не могу сказать, что изменится для «Зенита» после ухода Дюкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение по поводу возможных изменений в стане петербургского клуба после того, как клуб покинул Александр Дюков. Ранее он занимал пост председателя совета директоров, а теперь был избран новым президентом Российского футбольного союза. Назначение произошло в результате выборов, которые прошли на внеочередной пресс-конференции РФС 22 февраля в Москве.

«Не могу сказать, что изменится для клуба после ухода Дюкова. В клубе есть чёткое понимание, кто какую роль занимает и какие обязанности выполняет. Я очень хорошо отношусь к Александру Валерьевичу и считаю его профессионалом. Чем бы он ни занимался, он делает это на 100% своих возможностей», — сказал Семак в программе «Foot’больные люди» в YouTube.