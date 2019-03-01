Сульшер: не уверен, что «МЮ» и Валенсия договорятся о новом контракте

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о состоянии травмированного защитника Антонио Валенсии, а также поделился мыслями о ситуации с контрактом 33-летнего футболиста, который истекает летом этого года.



«Валенсия всё ещё не готов на сто процентов. Он продолжает работать, чтобы набрать форму и вернуться на поле. Думаю, он провёл потрясающую карьеру в «Манчестер Юнайтед» и в Англии в целом, к тому же он остаётся одним из игроков в нынешнем составе команды, кому удалось выиграть Премьер-лигу.



Прямо сейчас я не уверен, что клуб и Антонио договорятся о контракте на следующий сезон, так что всё зависит от его возвращения на поле в ближайшие месяцы. Но он по-прежнему наш капитан, работающий на благо «Манчестер Юнайтед», поэтому надеюсь, что он вернётся на поле и покажет, на что способен», — приводит слова Сульшера Manchester Evening News.

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