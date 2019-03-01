Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Райо Вальекано» — «Жирона». 1 марта. Смотреть оналайн
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сульшер: не уверен, что «МЮ» и Валенсия договорятся о новом контракте

Сульшер: не уверен, что «МЮ» и Валенсия договорятся о новом контракте
Футбол / Англия

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о состоянии травмированного защитника Антонио Валенсии, а также поделился мыслями о ситуации с контрактом 33-летнего футболиста, который истекает летом этого года.

«Валенсия всё ещё не готов на сто процентов. Он продолжает работать, чтобы набрать форму и вернуться на поле. Думаю, он провёл потрясающую карьеру в «Манчестер Юнайтед» и в Англии в целом, к тому же он остаётся одним из игроков в нынешнем составе команды, кому удалось выиграть Премьер-лигу.

Прямо сейчас я не уверен, что клуб и Антонио договорятся о контракте на следующий сезон, так что всё зависит от его возвращения на поле в ближайшие месяцы. Но он по-прежнему наш капитан, работающий на благо «Манчестер Юнайтед», поэтому надеюсь, что он вернётся на поле и покажет, на что способен», — приводит слова Сульшера Manchester Evening News.

Два игрока «Манчестер Юнайтед» могут перейти летом в «Интер»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент