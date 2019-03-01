«Локомотив» победил «Крылья Советов» в матче молодёжного первенства

Прозвучал финальный свисток в матче 18-го тура молодёжного первенства России «Локомотив» – «Крылья Советов». Встреча прошла на «Сапсан-Арене» в Москве и завершилась со счётом 3:1 в пользу «железнодорожников».



Хозяевам удалось выйти вперёд лишь во втором тайме, на 49-й минуте. Голом отметился нападающий Тимур Сулейманов. На 62-й минуте «Локомотив» удвоил преимущество усилиями полузащитника Дэниса Файзуллина. Спустя две минуты самарской команде удалось сократить отставание благодаря точному удару защитника Никиты Котина, однако на 68-й минуте Файзуллин оформил дубль и зафиксировал окончательный счёт – 3:1.



«Локомотив» благодаря этой победе поднялся на третье место в таблице молодёжного первенства, вытеснив оттуда «Зенит». «Крылья Советов» остались на восьмой строчке. С полной таблицей можно ознакомиться на «Чемпионате».