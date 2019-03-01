Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Райо Вальекано» — «Жирона». 1 марта. Смотреть оналайн
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Локомотив» победил «Крылья Советов» в матче молодёжного первенства

«Локомотив» победил «Крылья Советов» в матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ

Прозвучал финальный свисток в матче 18-го тура молодёжного первенства России «Локомотив» – «Крылья Советов». Встреча прошла на «Сапсан-Арене» в Москве и завершилась со счётом 3:1 в пользу «железнодорожников».

Хозяевам удалось выйти вперёд лишь во втором тайме, на 49-й минуте. Голом отметился нападающий Тимур Сулейманов. На 62-й минуте «Локомотив» удвоил преимущество усилиями полузащитника Дэниса Файзуллина. Спустя две минуты самарской команде удалось сократить отставание благодаря точному удару защитника Никиты Котина, однако на 68-й минуте Файзуллин оформил дубль и зафиксировал окончательный счёт – 3:1.

«Локомотив» благодаря этой победе поднялся на третье место в таблице молодёжного первенства, вытеснив оттуда «Зенит». «Крылья Советов» остались на восьмой строчке. С полной таблицей можно ознакомиться на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 18-й тур
01 марта 2019, пятница. 13:00 МСК
Локомотив-мол.
Москва
3 : 1
Крылья Советов-мол.
Самара
1:0 – Сулейманов – 50, 2:0 – Файзуллин – 61, 2:1 – Котин – 64, 3:1 – Файзуллин – 68
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент