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Де Зеув: в чём-то Каррера в «Спартаке» повторил путь Спаллетти

Де Зеув: в чём-то Каррера в «Спартаке» повторил путь Спаллетти
Футбол / РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Деми де Зеув высказал мнение по поводу увольнения из столичного клуба Массимо Карреры с поста главного тренера.

«Быть главным тренером одного из ведущих российских клубов – тяжёлая работа. Тем более – для иностранного специалиста. Даже если тебе удаётся завоевать титул с командой, это не гарантирует длительной карьеры. В чём-то Каррера повторил путь своего соотечественника Лучано Спаллетти – тот тоже приводил к чемпионству «Зенит», но через какое-то время вынужден был уехать обратно в Италию.

Или другой пример – Унаи Эмери, при котором я играл в «Спартаке». Ему и вовсе не дали возможности проявить себя, отправив в отставку уже через шесть месяцев. Но это же не означает, что Эмери плохой тренер. Достаточно посмотреть на его успехи с испанской «Севильей». Поэтому для каждого тренера важно найти свой клуб, а для клуба – того тренера, который максимально подходил бы ему», — цитирует голландца «Спорт день за днём».

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