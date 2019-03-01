«Оренбург» — «Анжи»: Довбня остался на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Анжи» на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 1 марта, на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнётся в 16:30 мск.



Вратарь хозяев Александр Довбня, ранее выражавший недоумение приглашением в клуб агента Марко Трабукки, остался на скамейке запасных.



Состав «Оренбурга»: Евгений Фролов, Андрей Малых, Михаил Сиваков, Сергей Терехов, Адесойе Ойеволе, Силвие Бегич, Вадим Афонин, Никита Маляров, Алексей Сутормин, Даниэль Мишкич, Джордже Деспотович.



Состав «Анжи»: Юрий Дюпин, Игорь Удалый, Евгений Гапон, Павел Калошин, Адлан Кацаев, Владислав Кулик, Ондуа Белла, Камиль Закиров, Иван Маркелов, Апти Ахъядов, Андрес Понсе.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Тихон Калугин и Дмитрий Чельцов. Резервный рефери – Артём Любимов.

«Оренбург» — «Анжи»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30