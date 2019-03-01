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ЦСКА одержал волевую победу в матче молодёжного первенства с «Арсеналом»

ЦСКА одержал волевую победу в матче молодёжного первенства с «Арсеналом»
Футбол / РПЛ

ЦСКА одержал волевую победу в матче 18-го тура молодёжного первенства России с «Арсеналом». Встреча состоялась сегодня, 1 марта, на стадионе ДЮСШ «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 2:1 в пользу «армейцев».

Гости могли выйти вперёд на 14-й минуте, когда в их пользу был назначен пенальти, однако полузащитник Данила Янов не сумел воспользоваться возможностью отличиться. На 37-й минуте «Арсенал» повёл в счёте благодаря точному удару нападающего Станислава Крохина. Однако под занавес первого тайма ЦСКА сумел перевернуть ход встречи – сначала на 41-й минуте защитник «армейцев» Максим Елеев восстановил равенство, а затем на 45-й минуте не реализовавший пенальти Янов принёс своей команде победу.

ЦСКА продолжает лидировать в таблице молодёжного первенства. «Арсенал» занимает шестое место. С полной таблицей можно ознакомиться на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 18-й тур
01 марта 2019, пятница. 14:00 МСК
Арсенал-мол.
Тула
1 : 2
ЦСКА-мол.
Москва
1:0 – Крохин – 37, 1:1 – Елеев – 41, 1:2 – Янов – 45
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