ЦСКА отправился в Грозный на матч с «Арсеналом»

Сегодня, 1 марта, футболисты московского ЦСКА вылетели в Грозный, где завтра проведут матч 18-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом», сообщает официальный сайт «армейского» клуба. На игру красно-синие отправились в следующем составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.



Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Хёрдур Магнуссон, Георгий Щенников, Наир Тикнизян, Игорь Дивеев.



Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Ильзат Ахметов.



Нападающие: Фёдор Чалов, Такума Нисимура, Лассана Н’Диайе, Абель Эрнандес.

Напомним, матч «Арсенал» — ЦСКА был перенесён из-за плохого состояния поля на стадионе в Туле.