Экс-форвард ЦСКА Оланаре перешёл в китайский клуб «Сычуань Лонгфор»

Нигерийский нападающий Аарон Оланаре, известный российским болельщикам по игре за ЦСКА и «Амкар», продолжит карьеру в Китае.



24-летний футболист подписал соглашение в «Сычуань Лонгфор», о чём сообщает пресс-служба китайского клуба в социальной сети Sina Weibo. Команда в настоящий момент выступает во втором по силе дивизионе Китая.



Последним клубом Оланаре был израильский «Бейтар», с которым он разорвал контракт зимой.



В августе 2018 года ЦСКА объявил о расторжении контракта с Оланаре по обоюдному согласию. Аарон перешёл в стан «армейцев» из «Гуанчжоу Фули» в 2016 году. Ранее он выступал в Нигерии и Норвегии. Во второй половине прошлого сезона Оланаре выступал на правах аренды за пермский «Амкар».

Оланаре выгнали из нового клуба. Он опаздывал на тренировки и вызывающе себя вёл Нигериец за два месяца сыграл в четырёх матчах.