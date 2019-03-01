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Экс-форвард ЦСКА Оланаре перешёл в китайский клуб «Сычуань Лонгфор»

Экс-форвард ЦСКА Оланаре перешёл в китайский клуб «Сычуань Лонгфор»
Футбол / Прочие турниры

Нигерийский нападающий Аарон Оланаре, известный российским болельщикам по игре за ЦСКА и «Амкар», продолжит карьеру в Китае.

24-летний футболист подписал соглашение в «Сычуань Лонгфор», о чём сообщает пресс-служба китайского клуба в социальной сети Sina Weibo. Команда в настоящий момент выступает во втором по силе дивизионе Китая.

Последним клубом Оланаре был израильский «Бейтар», с которым он разорвал контракт зимой.

В августе 2018 года ЦСКА объявил о расторжении контракта с Оланаре по обоюдному согласию. Аарон перешёл в стан «армейцев» из «Гуанчжоу Фули» в 2016 году. Ранее он выступал в Нигерии и Норвегии. Во второй половине прошлого сезона Оланаре выступал на правах аренды за пермский «Амкар».

Оланаре выгнали из нового клуба. Он опаздывал на тренировки и вызывающе себя вёл
Нигериец за два месяца сыграл в четырёх матчах.
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