Адиев: пустые поля в заявке? Главное, чтобы не было пустых мест в наших сердцах

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поделился ожиданиями перед выездным матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», который состоится сегодня, 1 марта.

«Пустые поля в заявке — это не проблема. Главное, чтобы у нас не было пустых мест в наших сердцах. А я думаю, что их нет в нашей команде. Первая игра, соскучились все любители футбола. Понятно, что настроение приподнятое, но есть немного взволнованности. Она заключается в том, что не удалось провести матчи с серьёзными спарринг-партнёрами. Для тренерского штаба немного остаётся загадкой, чего мы на самом деле стоим. Сегодня очень достойный соперник, так что матч будет для нас показательный», — сказал Адиев в эфире телеканала «Матч Премьер».