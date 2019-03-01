Федотов: ситуация вокруг «Оренбурга» отвлекает, но мы всё это отбросили

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов рассказал о влиянии скандала вокруг клуба на команду в преддверии матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Анжи», который проходит в эти минуты на стадионе «Газовик» в Оренбурге.



«Давят ли слухи вокруг клуба? Это, наверное, неправильное слово. Поток информации отвлекает – наверное, не только меня, но и футболистов. Приходится ещё в этой плоскости проводить работу, объяснять-разъяснять. Наверное, не очень приятно читать эти публикации.



Какие там могут быть комментарии? Всё ясно и понятно. Да, отвлекает, но мы всё это отбросили. У нас сегодня ответственный матч, один из многих. Сегодня – «Анжи», и нам надо быть в тонусе, показать своё лицо», — сказал Федотов в эфире канала «Матч Премьер».

Слитые переписки, угрозы анонимов и деньги. Скандал в «Оренбурге» Неужели Трабукки и Гурцкая настолько всемогущи, что могут «слить» Федотова — открытие РПЛ.