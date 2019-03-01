Президент «Анжи»: долги у клуба не такие масштабные, около 240-270 млн рублей

Президент «Анжи» Осман Кадиев поделился ожиданиями перед выездным матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», который состоится сегодня, 1 марта.

«Я жду в каждом матче победы, хорошей игры и самоотдачи. Вхожу в новый год так же, как и всегда, кроме проблем с финансами. Всё остальное на прежнем уровне. Отсутствие финансов, конечно, сказывается, на команде. Провели сборы к Кисловодске, не было хороших спарринг-партнёров. Все понимают, в каком состоянии находится клуб.



Готов ли продать „Анжи“ человеку, который согласился бы решать проблемы? Я уже давно это говорил. Не люблю повторяться. Долги у нас не такие масштабные, если рассматривать их на уровне Премьер-Лиги. Это порядка 240-270 млн рублей. Клубы имели и, наверное, имеют намного более значимые долги. Дело в том, что у нас на сегодня ежедневного финансирования не хватает. Естественно, это давит, к нам имеют претензии налоговики, сторонние партнёры. Жизнь не сладкая, но будем двигаться вперёд, искать выход, работать.



Интерес потенциальных зарубежных спонсоров есть, конечно. Я всё это знаю, веду переговоры. Но не хочу говорить заранее. Как только мы начинаем говорить, как-то конкретизируем, происходит сбой. Никто не хочет говорить о сделке раньше, чем она завершится. Есть зарубежные инвесторы, спонсоры, рекламодатели. Я веду с ними переговоры и думаю, что мы придём к консенсусу.



Сегодня у нас нет сложностей со стадионом. Они были. Речь идёт о реконструкции или переделке арены. Стадион принадлежит частному лицу, но речь идёт о достаточно хорошем человеке. Мы с ним договорились, что он задержит время начала перестройки стадиона. И до конца этого года мы будем играть на стадионе „Анжи-Арена“. У нас с Магомедовым хорошие взаимоотношения, слава богу. Он готов нам передать в долг поле. С этим у нас вопрос решён.



Работа Адиева и футболистов? Очень высоко оцениваю работу тренера и доволен им. Когда я его назначал, мне 99 человек из 100 говорили: „Вы хотите во вторую лигу или что это такое!?“ Я верю в этого тренера, и в спортивном плане претензий к команде нет. Он очень хороший специалист. Я очень доволен ребятами и благодарен им за то, что они находят в себе мужество. Несмотря на то что нет зарплат — у кого-то больше времени, у кого-то меньше, — играют, бьются ради имиджа. Я ими очень доволен и благодарен им. Это настоящие бойцы, настоящие футболисты. Хотел бы, чтобы все были такими», — сказал Кадиев в эфире телеканала «Матч Премьер».