Сарри: Кепа вернётся в стартовый состав «Челси» в одном из двух ближайших матчей

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри перед матчем 29-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» рассказал о скором возвращении в состав голкипера Кепы Аррисабалаги. Наставник лондонцев сообщил, что испанский голкипер вернётся в состав в одном из двух ближайших матчей.

В матче 28-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур» Сарри поставил в стартовый состав Вилли Кабальеро. Итальянский специалист наказал Кепу за инцидент, случившийся в концовке финального матча Кубка английской лиги «Челси» — «Манчестер Сити». В дополнительное время, за несколько минут до окончания овертайма, он отказался уступить своё место Кабальеро, как того требовал наставник лондонцев. В итоге итальянский специалист в бешенстве швырнул бутылку на землю и покинул тренерскую скамейку. Вскоре Сарри вернулся. В результате «Манчестер Сити» победил по пенальти.