Солари: Бэйл, Марсело и Асенсио по-прежнему важны для «Реала»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари заявил, что по-прежнему считает валлийского форварда Гарета Бэйла важным игроком мадридского клуба. Несмотря на участившиеся слухи о возможной продаже Бэйла, Солари заверил, что рассчитывает на форварда в настоящем и будущем. Также Солари подчеркнул, что важную роль в команде играют Марсело и Марко Асенсио, потерявшие места в стартовом составе.

«Бэйл, Марсело, Асенсио, все они всё так же важны для клуба. Бэйл принимал участие во всех матчах после возвращения после травмы. Он забивал голы.

Также мы прекрасно знаем, насколько важен Марсело. Асенсио играл после восстановления, он сыграл в Амстердаме. Его гол нам сильно помог.

Все игроки важны, а не только те, которые выходят в стартовом составе. Титулы выигрывает вся команда», — приводит слова Солари Goal.