Паредес: «ПСЖ» может сделать что-то большое в нынешнем сезоне Лиги чемпионов

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес рассказал об амбициях клуба.

«Чувствую себя очень хорошо в этой команде. Думаю, мы можем сделать что-то большое в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. В первом матче с «Манчестер Юнайтед» мы показали очень качественный футбол. «ПСЖ» играл как команда. Мы находимся на правильном пути. Нужно продолжать идти вперёд, чтобы достичь наших целей», — приводит слова Паредеса пресс-служба парижского клуба.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» на выезде обыграл «МЮ» со счётом 2:0. Ответная встреча пройдёт во Франции 6 марта.

Леандро перешёл в парижский клуб в зимнее трансферное окно из «Зенита». За 24-летнего аргентинца действующие чемпионы Франции заплатили более € 40 млн.