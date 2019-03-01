Адиев: привет Бышовцу, благодаря его некорректным комментариям настроили ребят

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал победу в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0). Адиев заявил, что негативные комментарии российского специалиста Анатолия Бышовца мотивировали махачкалинцев.

«Хотел бы передать огромный привет Анатолию Фёдоровичу Бышовцу. Вы работали в „Анжи“ и так некорректно высказываетесь, не зная, что происходит в команде. Это не делает вам хвалы. Но благодаря вам, Анатолий Фёдорович, мы сумели сегодня ребят настроить. Вам большой привет.

Очень тяжело досталась победа. Как я говорил до начала матча, «Оренбург» — очень уверенная в себе команда. Рады, что получилось выиграть, хотя, конечно, концовку матча провели не совсем так, как хотелось бы. Сейчас те шероховатости, которые присутствуют в нашей игре, скрадываются положительным результатом. Хотя, если абстрагироваться от результата, понятно, что нам ещё предстоит провести много работы. С другой стороны, я всё равно понимал, что у нас есть кадровые проблемы, которые на протяжении всех этих 13 туров будут сказываться», — сказал Адиев в эфире «Матч Премьер».

Напомним, перед матчем Бышовец назвал «Анжи» безногой уткой и сказал, что махачкалинская команда занимает чужое место.

«Оренбург», набрав 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Анжи» (18) — 13-е.

В 19-м туре российского первенства махачкалинская команда на домашнем стадионе 10 марта встретится с московским «Локомотивом», а «Оренбург» на следующий день в гостях сыграет с «Краснодаром».