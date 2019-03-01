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Федотов: «Оренбург» не заслужил проигрыш, наш гол отменили по непонятной причине

Федотов: «Оренбург» не заслужил проигрыш, наш гол отменили по непонятной причине
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подвёл итоги домашнего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Анжи» (0:1).

«Обидное поражение, которое мы не заслужили. Забили гол, и его по непонятной причине отменили. Мотивировано решение тем, что якобы был рикошет, мяч залетел в ворота от игрока «Анжи». Кто кому из наших игроков там мешал, находясь во «вне игры», непонятно. Но это одна тема. А так благодарен ребятам, что, оставшись в меньшинстве, показали хороший, добротный футбол. Имели ряд моментов, которые должны были реализовывать, но мяч не зашёл в ворота. Да, в первом тайме не получилось сыграть более остро, но были подходы, были полуголевые моменты, которые нужно было более качественно, более хладнокровно использовать», — сказал Федетов в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Оренбург», набрав 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Анжи» (18) — 13-е.

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