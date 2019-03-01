Игнатьев: 6-очковый отрыв «Зенита» — это ничто

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал работу московского клуба на сборах. Также Игнатьев призвал болельщиков поддержать «Локомотив» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Встреча состоится завтра, 2 марта, в Москве на стадионе «РЖД-Арена».

«Чтобы стать чемпионом снова, нужно ещё больше работать, чем в предыдущий сезон. Такое ощущение, что мы стали чемпионами мира по тренировкам. Товарищеских игр маловато. Когда мало матчей, всё иначе воспринимается.

Когда ты приезжаешь в Черкизово, неважно, в каком ты состоянии, всё по-другому происходит, там болельщики. Уровень ответственности уже выше.

6 очков отрыва «Зенита», я считаю, это ничего. Важно начать чемпионат с победы, тогда будет легче. Мы не зря работали так активно на сборах. Будем рады увидеть болельщиков, которые придут, несмотря на погоду», — сказал Игнатьев в интервью клубной пресс-службе.