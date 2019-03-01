Погба, Агуэро и ван Дейк претендуют на звание лучшего игрока АПЛ в феврале

Английская Премьер-лига объявила список из восьми номинантов на звание лучшего игрока турнира по итогам февраля.
Претенденты на награду
1. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 7 голов в 4 матчах
2. Эшли Барнс («Бёрнли») — 3 гола и 1 результативная передача в 4 матчах
3. Шон Лонгстафф («Ньюкасл Юнайтед») — 1 гол в 4 матчах
4. Садио Мане («Ливерпуль») — 4 гола в 4 матчах
5. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») — 2 гола и 2 результативные передачи в 4 матчах
6. Люк Шоу («Манчестер Юнайтед») — 1 результативная передача в 4 матчах
7. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 2 гола в 4 матчах
8. Уилфрид Заха («Кристал Пэлас») — 3 гола в 3 матчах.
Голосование за лучшего игрока месяца продлится до 4 марта. Победитель будет назван 8 марта.
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