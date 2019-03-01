Погба, Агуэро и ван Дейк претендуют на звание лучшего игрока АПЛ в феврале

Английская Премьер-лига объявила список из восьми номинантов на звание лучшего игрока турнира по итогам февраля.

Претенденты на награду

1. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 7 голов в 4 матчах

2. Эшли Барнс («Бёрнли») — 3 гола и 1 результативная передача в 4 матчах

3. Шон Лонгстафф («Ньюкасл Юнайтед») — 1 гол в 4 матчах

4. Садио Мане («Ливерпуль») — 4 гола в 4 матчах

5. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») — 2 гола и 2 результативные передачи в 4 матчах

6. Люк Шоу («Манчестер Юнайтед») — 1 результативная передача в 4 матчах

7. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 2 гола в 4 матчах

8. Уилфрид Заха («Кристал Пэлас») — 3 гола в 3 матчах.

Голосование за лучшего игрока месяца продлится до 4 марта. Победитель будет назван 8 марта.