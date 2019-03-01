Сулейманов был признан лучшим игроком «Краснодара» в феврале

На официальном сайте «Краснодара» завершилось голосование болельщиков, которым было предложено выбрать лучшего игрока февраля. Более 41% респондентов проголосовали за форварда Магомеда-Шапи Сулейманова. Второе место с 18,8% голосов набрал голкипер Матвей Сафонов. Третьим стал полузащитник Шарль Каборе (10,7%).

Сулейманов стал автором гола, который вывел «Краснодар» в 1/8 финала Лиги Европы. В ответной встрече 1/16 финала турнира с «Байером» форвард вышел на замену в концовке и первым же касанием отправил мяч со штрафного в ворота соперника. «Байер» сумел отыграться, но результативная ничья позволила «Краснодару» выйти в следующий раунд турнира.

В 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» сыграет с «Валенсией».

Сулейманов ответил на обвинения в сокрытии реального возраста