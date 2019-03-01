Сульшер: «Манчестер Юнайтед» сделает всё возможное, чтобы сохранить де Хеа

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер надеется, что руководство клуба сумеет договориться с голкипером Давидом де Хеа о продлении контракта.

«У меня нет новостей об этом. Клуб и Давид продолжают вести переговоры. Надеюсь, они договорятся. Этот вопрос не зависит от меня, но, уверен, мы сделаем всё возможное.

Де Хеа фантастически выступает за «Манчестер Юнайтед». Клуб показал, насколько сильно хотел заполучить Давида, когда Эрик Стил и сэр Алекс Фергюсон нашли его.

Тогда, возможно, были голкиперы, которые выступали лучше, чем он, но вера тренера и критика принесли дивиденды.

Де Хеа становился игроком года в «МЮ» последние четыре или пять лет. Благодарны, что он выступает за наш клуб», — приводит слова Сульшера Sky Sports.