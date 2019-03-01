Кроос — о словах Шустера про дизельный трактор: кто?!

Полузащитник «Реала» Тони Кроос двусмысленно прокомментировал слова немецкого специалиста Бернда Шустера, который сравнил футболиста с дизельным трактором. В ответ на это Кроос спросил «кто?!». Непонятно, спрашивал ли Кроос о том, кем является Шустер или же решил выяснить, что он имел в виду.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Крооса.

Примечательно, что Шустер возглавлял «Реал» с 2007 по 2008 год. Также Шустер во время карьеры игрока выступал за мадридский клуб (1988—1990).

В разные годы Шустер работал в Германии, на Украине, в Испании, Турции. В настоящее время Шустер возглавляет китайский клуб «Даляль Ифан». В качестве тренера он выигрывал чемпионат Испании (с «Реалом» в сезоне-2007/08).

Кроос перешёл в «Реал» из «Баварии» в 2014 году. С мадридским клубом немецкий хавбек трижды выигрывал Лигу чемпионов и один раз стал чемпионом Испании.