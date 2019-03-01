Почеттино: спрашиваете о шансах «Тоттенхэма» на топ-4? Странный вопрос

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча 28-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом». Также Почеттино прокомментировал результаты команды в нынешнем сезоне.

«На такие матчи футболистов легко мотивировать. Мне даже не придётся думать об этом. Все мы прекрасно понимаем значение матча с «Арсеналом».

В текущем сезоне мы уже дважды встречались с ними. В матче АПЛ на «Эмирейтс» — проиграли, а в Кубке лиги одержали победу.

Конечно, понимаем, что будет сложно. У «Арсенала» замечательный тренер, хорошо его знаю.

Наши шансы на финиш в топ-4? Странный вопрос. «Арсенал» отстаёт от нас на четыре очка, а «Манчестер Юнайтед» и «Челси» ещё больше. В любом случае, «Тоттенхэм» заслуживает огромной похвалы за то, что сейчас находится на третьей строчке», — приводит слова Почеттино Sky Sports.