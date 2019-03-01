Сарри: убеждён, очень скоро мы увидим Раньери у руля другой команды

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал увольнение Клаудио Раньери с поста наставника «Фулхэма».

«Мне действительно очень жаль. Но я прекрасно знаю характер Раньери, поэтому убеждён, очень скоро мы увидим его у руля другой команды.

Для него это очень болезненный момент, и это нормально, но он очень сильный. Думаю, через несколько дней Клаудио уже будет думать о будущем.

Ему не повезло, поскольку в «Фулхэме» была сложная ситуация. Такой она является и сейчас, но у них есть возможности сохранить место в Премьер-лиге», — приводит слова Сарри пресс-служба «Челси».

После увольнения Раньери исполняющим обязанности главного тренера «Фулхэма» был назначен бывший игрок клуба Скотт Паркер.