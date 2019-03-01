Участие Рамоса в матче с «Барселоной» находится под вопросом

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос из-за травмы может пропустить домашний матч 26-го тура испанской Примеры с каталонской «Барселоной», сообщает Marca.

Во время ответной игры 1/2 финала Кубка Испании с сине-гранатовыми (0:3) Рамос столкнулся с полузащитником «сливочных» Каземиро. Это привело к дискомфорту в подколенном сухожилии, которое уже беспокоило его ранее.

Медицинский штаб осмотрит 32-летнего защитника в день матча, после чего будет принято решение о его выходе на поле.

Напомним, встречу с «Барселоной» из-за дисквалификации пропустит защитник Хосе Игнасио Начо.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завтра, 2 марта. Начало запланировано на 22:45 мск.