Гвардиола: даже эксперты не знают, кто в итоге выиграет АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что даже эксперты в настоящее время не знают, кто в итоге выиграет чемпионат Англии в нынешнем сезоне. Гвардиола поделился также ожиданиями от гостевого матча 28-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом».

«Борнмут» дома всегда очень силён. Матчи этой команды дома и в гостях сильно различаются. Например, «Борнмут» разгромил «Челси» (4:0), в тот день они играли великолепно. Сейчас я беспокоюсь только об этом матче, а не о чемпионской гонке. Нет смысла думать о том, что случится в будущем. Даже эксперты не знают, кто в итоге выиграет чемпионат», — приводит слова Гвардиолы Sky Sport.

«Манчестер Сити», набрав 68 очков в 28 матчах, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. От лидирующего «Ливерпуля» действующие чемпионы Англии отстают на одно очко.